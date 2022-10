Meghan Markle rivela di essere un portento a preparare un tipico piatto italiano, ecco quale

Meghan Markle è la cover girl del nuovo numero di Variety, in uscita il prossimo mercoledì. La duchessa di Sussex ha raccontato alcuni particolari inediti sulla sua vita, come la passione per la cucina. Ai fornelli il cavallo di battaglia della moglie del principe Harry è niente di meno che un piatto italiano doc.

Le passioni di Meghan

L’uscita del settimanale statunitense è stata accompagnata da alcuni video sul canale ufficiale di Variety in cui l’ex attrice rivela al pubblico alcune sue passioni: “Ciao, sono Meghan e gioco a Scarabeo!”, ha esordito, continuando: “Scarabeo, appositamente cronometrato. È qualcosa che amo da molto tempo. Sono molto brava a Jeopardy!” ha aggiunto con una risata. Meghan ha poi raccontato di un altro suo hobby, la cucina.

Niente cibi inglesi né statunitensi, a casa Sussex il piatto forte è italianissimo: “Cucino un ragù alla bolognese davvero solido”, ha asserito la Markle, che evidentemente ama preparare ad Harry ed i due figli, Archie e Lilibet manicaretti nostrani. Del resto non è una novità che la Duchessa di Sussex adori la cucina italiana. L’ex volto di Suits ed il marito si recano spesso in ristoranti italiani degli Stati Uniti, dove amano gustare prelibatezze nazionali.

Gli show preferiti dai Sussex

La Markle si è poi aperta sui suoi show preferiti, raccontando quale sia il suo film del cuore: “La mia commedia romantica preferita di tutti i tempi è, Harry ti presento Sally”, la 41enne ha asserito di essere una grande fan di Julia Roberts. Tuttavia Meghan insieme al marito pare dedichino poco tempo alla tv: “Una volta che abbiamo portato i bambini a letto, e io ho giocato un po' a Wordle, o fatto i miei 10 minuti di Duolingo [nella speranza di rinfrescare il suo francese, che ha studiato al liceo]... Dopo queste due cose, se accendi la TV, il che è abbastanza raro, penso che siamo come la maggior parte delle persone, dove fai solo ricerche infinite finché non ti stanchi di cercare, non guardi niente”, ha raccontato Meghan rivelando che lei ed Harry come tante coppie alla fine non si accordano su cosa guardare.

A differenza di mamma e papà, Archie, 3 anni, e Lilibet, 1, amano guardare la tv. La Duchessa ha svelato quali sono i due show preferiti dei figli, “Octonauts e Magic School Bus”, ha asserito la donna addirittura, intonando una canzoncina per bimbi tratta da un altro cartoon amato dai due bambini, StoryBots.