Meghan e Harry al concerto di Beyoncé: i video che smentiscono una possibile crisi

Le voci di un possibile divorzio tra Meghan Markle e il Principe Harry non potrebbero essere meno veritiere. Questo almeno è quello che appare guardando i numerosi video condivisi su TikTok dai presenti al concerto di Beyoncé al Los Angeles.

Sono decine e decine i filmati che ritraggono la coppia sugli spalti del SoFi Stadium di Inglewood mentre balla e canta. I due sono stati immortalati anche mentre si abbracciano teneramente, confutando così ogni possibile teoria che li vorrebbe in crisi e ad un passo dal divorzio. Inoltre, è di luglio la notizia secondo la quale il principe e l’ex attrice starebbero cercando una nuova dimora a Malibu e sarebbero quindi pronti a lasciare la villa in cui è stata girata la docuserie che li ha visti come protagonisti.

Su TikTok anche i commenti sulla coppia "reale" sono moltissimi e ad esempio qualcuno scrive, provocatoriamente, "TikTok beats British press all day. Show them how happy they are. Keep sharing" ovvero "TikTok batte la stampa britannica ogni giorno. Mostra loro quanto sono felici. Continua a condividere".