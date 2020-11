Melania Trump divorzia da Donald: un bottino da 50 milioni di dollari

Il 20 gennaio, quando la vittoria di Biden sarà certificata, Donald Trump dovrà lasciare la Casa Bianca. Un countdown atteso non solo dagli americani che hanno votato il nuovo presidente democratico, ma - pare - anche dalla moglie Melania, la quale starebbe "contando i minuti fino a quando lui non sarà più in carica per divorziare". Parola, questa, di Omarosa Manigault - star del programma 'The Apprentice' diventata consigliera alla White House - che ha spifferato come l'ex modella restasse accanto al marito solo per contratto.

Un divorzio da 50 milioni di euro

Ora che si sta pian piano sfilando gli abiti della First Lady, Melania starebbe cantando vittoria, anche alla luce del bottino che intascherebbe. A svelare i dettagli del divorzio è il Sun, che parla di 50 milioni di euro, un paio di case, gli alimenti per il figlio Barron - di cui avrà la custodia - e altri benefit tra cui la possibilità di utilizzare l'aereo privato con 72 ore di preavviso. Un accordo che potrebbe anche contestare, seguendo le orme delle altre due ex mogli di Donald Trump - Ivana e Marla - giocando al rialzo.

In effetti anche a loro non andò male, come riporta La Stampa:

"La prima moglie, madre di Don, Eric e Ivanka, aveva ricevuto nel 1992 14 milioni di dollari, una villa in Connecticut, un appartamento al Trump Plaza di New York, l'uso di Mar-a-Lago per un mese ogni 12, e 650.000 dollari annuali per gli alimenti dei figli. A Marla era andata peggio, perché con la sola Tiffany si era dovuta accontentare di 2 milioni".

Matteo Salvini smentisce il divorzio tra Donald Trump e Melania

Dell'imminente divorzio tra Donald Trump e Melania si chiacchiera anche in casa nostra. A smontare il gossip della Casa Bianca è stato Matteo Salvini pochi giorni fa. Il leader della lega, infatti, ha fatto sapere durante un'intervista a Un giorno da pecora: "Mi dicono che sia notizia fuori da ogni fondamento, me lo dicono fonti vicine alla coppia". Intanto, però, gli avvocati lavorano.