Melania e il divorzio da Trump: “Conta i minuti per lasciarlo”

Matrimonio al capolinea per Melania e Donald Trump, almeno stando alle voci che in queste ore pongono il presidente uscente e la consorte sotto la lente d’ingrandimento dei media di tutto il mondo. Alla Casa Bianca dormivano in camere da letto separate e ora che Joe Biden è diventato il Presidente eletto degli Stati Uniti, fonti vicine a Melania (su tutte l'ex collaboratrice Stephanie Wolkoff) sostengono che la ex first lady conta i minuti che la separano dalla possibilità di divorzio con Donald Trump e dalla negoziazione di un accordo post-nuziale per dare al figlio della coppia Barron una fortuna degna dei Trump.

L'accordo prematrimoniale di Trump con la seconda moglie Marla Maples le impedisce di pubblicare libri o di rilasciare interviste critiche nei suoi confronti: l’ avvocato Christina Previte ritiene probabile che Melania ne abbia accettato uno simile per mantenere il silenzio.

Melania Trump vuole il divorzio: i retroscena

L'ex consigliera di Trump Omarosa Manigault Newman spiega che il matrimonio tra Donald Trump e Melania è finito da tempo: "Melania sta contando ogni minuto in cui il marito resta in carica per poi poter divorziare. Se Melania avesse cercato di mettere fine alla sua umiliazione e lasciarlo mentre era in carica, lui avrebbe trovato il modo di fargliela pagare", si racconta. Nonostante qualche frizione in pubblico, la cinquantenne Melania ha sempre affermato di avere un "ottimo rapporto" con il marito che, dal canto suo, ha sempre confermato di non litigare mai con la moglie.

Melania dopo la sconfitta di Trump

Dopo la proclamazione di Joe Biden quale 46esimo Presidente degli Stati Uniti d’America e il rifiuto di Donald Trump di accettare la sconfitta, Melania si è unita al coro crescente del 'cerchio magico' del marito che cerca di convincerlo a riconoscere la vittoria dell’avversario. Lo riporta la Cnn citando fonti informate delle conversazioni in corso alla Casa Bianca che spiegano anche come la first lady stia "facendo pesare la sua opinione, come spesso fa".

In un primo momento Melania non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla vittoria di Joe Biden. Poi, in un tweet, le prime affermazioni a riguardo: "Il popolo americano si merita elezioni giuste. Ogni voto legale, non illegale, deve essere contato", ha scritto in un post: "Dobbiamo proteggere la nostra democrazia con una trasparenza completa".