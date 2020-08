Melania e il sorriso gelido alla figlia di Trump: il video è virale

Tutti pazzi per le espressioni di Melania Trump. Il 'caso' si ripete. Se in passato il sorriso forzato della first lady americana aveva fatto il giro del mondo, non è da meno lo sguardo gelido che stavolta rivolge ad Ivanka, figlia del presidente degli Stati Uniti. Succede alla serata in cui Donald Trump accetta formalmente la nomination repubblicana alle elezioni 2020. Ivanka si avvicina, Melania sorride. O almeno ci prova. Le telecamere catturano il momento clou.

Melania Trump è accanto al marito quando sul palco si presenta Ivanka. La figlia del presidente sfila davanti alla coppia e sorride. Melania ricambia, ma appena Ivanka esce dal radar assume un'espressione glaciale. Ce n'è abbastanza per accendere i social e scatenare i commenti di migliaia di utenti. Tra i tanti, spicca quello di Chris Evert, stella del tennis degli anni '70 e '80. "Questa era la mia espressione quando dovevo stringere la mano a Martina Navratilova dopo aver perso 13 sfide consecutive", il tweet della fuoriclasse.

