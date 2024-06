Cristian Totti e la fidanzata Melissa Monti su TikTok: "Lei è uguale a Ilary". Il video

Sembra ieri che papà Francesco teneva in braccio il piccolo Cristian, il suo primogenito, nato dall'amore tra il Pupone e Ilary Blasi. Di quell'amore è rimasto poco o nulla: tra Rolex, borsette, scarpe, documentari, libri e avvocati. Di tempo, invece, ne è passato parecchio. Cristian, classe 2005, ormai ha 18 anni e fa il calciatore in Spagna. Accanto a lui, da circa un anno, c'è la fidanzata Melissa Monti.

Anche lei 18enne, anche lei di Roma. Nella vita si occupa di un negozio online ma ogni tanto lavora anche come attrice e come modella per pubblicità. A sostenerla, nel lavoro di shop, c'è anche la "suocera" Ilary Blasi che, (a titolo gratuito?) proprio ieri ha pubblicato un video in cui indossa dei suoi capi. Già altre volte i fan le hanno viste insieme. Insomma, pare che ci sia un bel rapporto. Ma anche una certa somiglianza. O almeno questo è quello che pensano alcuni utenti, che lo hanno scritto anche sotto all'ultimo video che la coppia - Cristian e Melissa - ha pubblicato su TikTok di recente, raggiungendo quasi 200.000 visualizzazioni.

Il video su TikTok

Il video non è nulla di speciale: i due sono in macchina, si abbracciano e sorridono mentre in sottofondo passa una romantica canzone. "Lei è veramente bella", scrive un utente. "Praticamente Ilary", un altro commento. Quindi altri simili: "Somiglia alla suocera", "Lei sembra Ilary", "È uguale all'ex moglie del grande capitano". Secondo qualcun altro, invece, somiglierebbe molto a una nota attrice italiana: "Ornella muti da ragazza, questo è il mio pensiero", ha scritto una ragazza. Ad ogni modo Melissa può considerarli dei complimenti: da Ilary Blasi a Ornella Muti, il paragone non è certo negativo.