Melissa Satta e Boateng al capolinea: il retroscena

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng di nuovo in crisi. Dopo il ritorno di fiamma dello scorso inverno, l'ex velina e il calciatore starebbero attraversando di nuovo un momento problematico. A raccontarlo è il magazine Oggi, nel numero in edicola questa settimana, che aggiunge come la coppia sia indirizzata verso il capolinea.

Ignoti i motivi di questa seconda crisi. Melissa, 34 anni, e Boateng, 33, erano tornai insieme la scorsa estate, al termine di alcuni mesi di lontananza, per il bene del figlio, il piccolo Maddox, 6. Tra crisi profonde e riconciliazioni, sembra che la love story sia destinata a concludersi.

Nessuna conferma né smentita è arrivata al momento da parte dei diretti interessati. Se le indiscrezioni venissero confermate, si tratterebbe della fine di una delle coppie più chiacchierate nel mondo dello spettacolo. Sposi a Porto Cervo nel 2014, hanno sempre attirato l'attenzione mediatica.

Era stata Melissa ad annunciare il ritorno insieme durante un'intervista a Verissimo, talk di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. "Un momento di distacco può servire per riordinare le idee. La cosa importante è risolvere il problema e capire se si può andare avanti", aveva dichiarato la showgirl. "La fine del matrimonio" aveva aggiunto "l’ho vissuta come un fallimento. È una cosa che non vorresti mai. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio. I giovani di oggi devono riflettere sull’importanza di tenere unita la famiglia. Stare insieme è un sacrificio e un compromesso". E stavolta forse il compromesso non è riuscito.