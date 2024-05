Melissa Satta, la storia è seria con Carlo Beretta: lo ha presentato alla famiglia

Melissa Satta, 38 anni, e Carlo Beretta, 27, non si nascondono più. I due non hanno neanche provato a ripararsi dagli obiettivi dei paparazzi che li hanno fotografati insieme in Costa Smeralda. Melissa, infatti, ha scelto di portare il nuovo compagno nella sua terra, in Sardegna, per le presentazioni ufficiali con la sua famiglia. Tra lei e Carlo Gussalli Beretta, che da poco si è lasciato con Giulia De Lellis, sembrerebbe esserci grande affiatamento e passione (come dimostrano gli scatti del settimanale Chi). La scorsa settimana Melissa ha fatto visita ai terreni della famiglia Beretta e lì avrebbe avuto modo di conoscere i genitori del compagno. Subito dopo i due sono volati in Sardegna, insieme a una coppia di amici di Satta tra cui l'ex gieffina Simona Salvemini. La showgirl ha radici italiane e statunitensi: la sua famiglia vive a Porto Cervo, ma lei è nata a Boston.

Sulla bellissima spiaggia sarda i due si sono coccolati ma hanno anche giocato con il figlio di Melissa, Maddox, che ha nove anni ed è nato dall'amore per l'ex marito Kevin-Prince Boateng. Tra Carlo e Melissa c'è un'intesa unica: un vero e proprio colpo di fulmine scoccato nell'ultimo mese, ma che li rende già una coppia molto affiatata.