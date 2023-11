Melissa Satta torna su Elisabetta Canalis: lo sfogo dopo Belve

Melissa Satta torna ora, a due settimane dall'intervista trasmessa da Belve, a commentare alcune delle dichiarazioni rilasciate a Francesca Fagnani. In particolare, la modella ha voluto precisare il suo riferimento alla collega Elisabetta Canalis, citata perché soprattutto all'inizio della sua carriera televisiva in molti rimarcavano una certa somiglianza e ipotizzavano qualche tentativo di imitazione. Ed è stato allora che Melissa ha affermato "Non ci siamo mai imitate. Ora dico una cosa cattiva, però passano un po' di anni tra me e lei", rimarcando così una differenza anagrafica di otto anni come discrimine rispetto all'impossibilità di paragonarsi a lei.

Oggi attraverso due storie Instagram Melissa Satta ha ringraziato tutti per i complimenti ricevuti per la sua presenza a Belve e ha ribadito la soddisfazione di aver partecipato "a un'intervista un po' frizzante. Ho cercato di stare al gioco e rispondere a tono ma sempre con il sorriso! Non amo invece quando le risposte vengono ascoltate a metà o strumentalizzate…", ha precisato. "Esempio: Mi paragonano sempre a Elisabetta Canalis, ma certo lo fanno dal primo giorno in cui ho iniziato Striscia la Notizia, ma va bene così… Ho risposto con ironia, ho detto che la Ely ha qualche anno in più di me e non è un’offesa ma solo un dato di fatto e ho concluso dicendo che è bellissima, perché lo è veramente! Non create quindi pettegolezzo su una cosa totalmente inesistente".

Le parole di Melissa erano state indirettamente commentate da Canalis. Dopo aver postato uno scatto sui social, un amico le aveva scritto "ho sentito che sei di un'altra generazione" con un chiaro riferimento alle parole di Melissa pronunciate solo poco prima. Elisabetta aveva quindi replicato con le emoji della vecchietta, gesto a cui ora segue l'appunto della collega intenzionata a confermare ancora la stima e l'affetto verso di lei, la Ely.