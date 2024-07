"Melissa Satta sotto stretta osservazione della neo-suocera". Chi è e perché

Dalle indiscrezioni alle certezze il passo è breve (a volte). Come nel caso di Melissa Satta e Carlo Beretta. Che i due stessero insieme, si vociferava ormai da tempo. Poi, di recente, è arrivata la conferma. Ma come procede la storia? Pare bene: Melissa (38 anni) e Carlo (27 anni) sono sempre più innamorati. T

uttavia, ci sarebbe un problema. Uno di quelli "rinomati", su cui sono state costruite commedie, opere e gag. Ovvero? La suocera. O almeno questo è ciò che riporta Dagospia. Sembra, infatti, che la signora non abbia un carattere molto facile. Non solo. Pare sia molto diffidente nei confronti delle professioniste dello spettacolo e che abbia anche una notevole influenza sul figlio.

Chi è Umberta Gnutti Beretta

Umberta Gnutti Beretta, nota socialite, è la moglie di Franco Gussalli Beretta. Quest'ultimo, dopo il suo ingresso nel 1989 nella Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A., ne diventa presidente nel maggio 2015. Una famiglia molto abbiente, dunque.

La signora Umberta è seguita su instagram da 20.000 follower. Qui pubblica diversi contenuti: dal lavoro alla famiglia, spesso proprio con l'adorato figlio Carlo. Sempre elegante e con stile, mai eccessiva o volgare. Classe da vendere (sarà per questo che è molto rigida con i giudizi sulle fidanzate del figlio).

Gli ex di Melissa Satta

Prima di Beretta, Melissa Satta ha avuto diverse relazioni con personaggi noti. Tra questi: Daniele Interrante, Christian Vieri, Kevin Prince-Boateng (con cui si sposa e ha un figlio), Matteo Berrettini e ora Beretta.

Le ex di Carlo Beretta

Anche Carlo Beretta non è nuovo al mondo dello spettacolo e della tv. Nel senso che ha avuto diverse relazioni con volti noti, tra cui Dayane Mello e Giulia De Lellis. Anche loro pare che non piacessero molto a mamma Umberta. O almeno il sito di Roberto D'Agostino scrive al riguardo: "Non era un mistero lo scarso feeling con le due ultime fidanzate del suo Carlo: la showgirl Dayane Mello e la influencer Giulia De Lellis. Per ora Melissa è sotto stretta osservazione e ce la sta mettendo tutta per entrare nelle grazie della severa Umberta".