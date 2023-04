Satta e Berrettini, spunta la prima foto insieme e piovono critiche. Li difende Juliana Moreira

Sono a Miami insieme. Spiaggia, sole e amore: tre parole descrivono la vacanza che Matteo Berrettini e Melissa Satta stanno trascorrendo in Florida. E proprio questi giorni insieme hanno spinto i due a ufficializzare, anche se la notizia della loro relazione è nota ormai da mesi, la loro storia con una foto che li ritrae insieme.

Sotto al post, che rappresenta una vera e propria dichiarazione d'amore, però non mancano le critiche ai due. Satta viene descritta come la causa del rendimento non eccelso del tennista e il tennista viene definito come un atleta che ha messo da parte la carriera per l'amore. "Per questo Berrettini ormai ha smesso col tennis meglio la Satta giustamente", "Carriera finita" e molti altri commenti, alcuni dei quali fanno anche riferimento alla sfera intima della coppia. Una vera e propria marea di critiche dove per fortuna qualcuno prende le difese della coppia: "Quindi un atleta non può avere una vita amorosa? Raga non state troppo bene! La verità è che vogliamo essere tutti al suo posto".

Ad essere dalla parte dei due c'è anche Juliana Moreira, amica di Satta, che leggendo tutti questi giudizi non richiesti si è sentita in dovere di rispondere. Gesto molto apprezzato da Melissa che infatti le ha risposto con un cuore.

Melissa Satta e Matteo Berrettini: Lindos e Maravilhosos... Punto e basta. Vi lovvo e vi auguro tutta la felicità del mondo. Ps: e a voi che augurate e dite solo cattiveria ricordatevi che ognuno da al prossimo solo quello che ha dentro. Quindi fattevi un esame di coscienza e curatevi perché il vostro veleno sarà tossico solo per te stesso #paceandlove".

Cosa ha detto Berrettini della relazione con Satta

"Melissa e io ci siamo trovati - ha dichiarato il tennista a Repubblica -. Ma stiamo parlando di un fatto privato, molto positivo e di cui sono felice". "Non è una colpa se siamo seguiti e ci fanno le foto. Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. È una cosa normale. Si può gettare odio in maniera troppo facile" ha aggiunto il tennista riguardo alla relazione che ha con la modella, ex moglie di Kevin Prince Boateng da cui ha avuto il figlio, Maddox. Infine: "L'amore non è una colpa".