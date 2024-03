Melissa Satta: cos'è successo con Berrettini dopo la fine della storia

(Nel video in alto, le confessioni di Melissa Satta)

Di recente alcuni articoli l'hanno definita "sex addicted", ma oggi Melissa Satta decide di rispondere alle illazioni sul suo conto. "Lo faccio per mio figlio in primis, ma anche per tutte quelle donne che non devono sentirsi sbagliate", spiega a Verissimo, dove fa un bilancio della sua vita sentimentale. "Mio figlio naviga su Internet e avevo paura che leggesse qualcosa che non doveva, che qualche compagno di scuola gli facesse una battuta sbagliata, quindi oggi sono qui", esordisce.

Il pregiudizio è un nemico con cui Melissa combatte da tempo, sin da quando era la moglie di Kevin Prince Boateng, di professione calciatore. "Già quando stavo con Prince e avevo 24 25 anni mi accusavano di essere il capro espiatorio dei suoi problemi professionali". È avvenuto lo stesso ora che ha avuto una relazione con Matteo Berrettini, di professione tennista. I giornali si sono accaniti, tanto da definirla "sex addicted", ovvero dipendente dal sesso. "Ma se anche lo fossi, come fai a verificarlo?", dice oggi Melissa. "Sei mai stato nelle quattro mura di casa mia? Io sono una persona normalissima. Meno mi espongo e più c'è l'interesse a voler dire qualcosa di troppo. Questa è una violenza psicologica pesante. Quella che capita a quelle donne accusate dai propri uomini di essere troppo sexy. Non penso di essere neanche pubblicamente una persona volgare. Mi sono sempre definita un maschiaccio. Sto sempre in tuta a fare sport".

Ma quali sono i rapporti con Matteo oggi? Proprio qualche settimana fa lo sportivo ha annunciato pubblicamente la fine della relazione La storia è durata pochi mesi, evidentemente troppo pochi per far nascere rancori. Quando Toffanin le chiede infatti che cos'è successo tra i due sono la fine della storia, Melissa stupisce e spiega che i loro rapporti oggi sono ottimi. "Sono in ottimi rapporti con la sua famiglia e noi siamo in buoni rapporti", assicura. E anzi rilancia: "Se passo nella sua città, lo invito per prenderci un caffè", assicura. Insomma: entrambi hanno preso atto del fatto che la storia non ha funzionato, senza grossi rimpianti. Al momento l'ex velina è single ma sogna di avere un secondo figlio dopo Maddox, avuto appunto da Boateng.