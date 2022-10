Melissa Satta, il cuore spezzato per colpa di Mattia Rivetti: i motivi della separazione

Melissa Satta dopo due anni insieme a Mattia Rivetti ha comunicato pochi giorni fa la fine della loro storia. La triste nota è stata affidata a Instagram. La notizia è stata tanto improvvisa quanto non immaginata, i due infatti erano apparsi questa estate molto affiatati e felici in vacanza in Sardegna. Il settimanale Oggi, in edicola questa settimana, aggiunge dei dettagli che non erano stati svelati: "La crisi era iniziata già a metà settembre, quando Melissa aveva chiesto a Mattia di iniziare a convivere stabilmente".

L'ex velina voleva che la loro storia facesse un salto di qualità e anche di impegno, perché Melissa lo considerava "il grande amore della sua vita". E a quanto pare, messo di fronte ad una scelta, Mattia si sarebbe tirato indietro, non se la sarebbe sentita di assumersi delle responsabilità. Ricordiamo che Melissa è mamma di Maddox, avuto con Kevin Prince Boateng, e proprio per il bellissimo rapporto che si era creato tra Mattia e il figlio, lei era certa che l'imprenditore milanese fosse pronto a qualcosa di più serio.