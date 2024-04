Melissa Satta ritrova il sorriso dopo Matteo Berrettini. Il viaggio a Madrid con Carlo Beretta, le foto

Melissa Satta, dopo la fine della relazione con Matteo Berrettini, sembrerebbe aver ritrovato il sorriso grazie a Carlo Gussalli Beretta. I due sono stati fotografati insieme a Madrid, alla terrazza dell'hotel Four Seasons. Stavano gustando un brunch e le macchine fotografiche non hanno ripreso nessuna particolare effusione, ma è evidente che tra i due ci sia complicità. Entrambi sono single da poco, recentemente è finita la relazione tra Beretta e Giulia De Lellis (che a sua volta ha iniziato una relazione con Giano Del Bufalo, fratello dell'attrice Diana). I paparazzi hanno intercettato Melissa e Carlo anche all'aeroporto, proprio prima della partenza per Madrid: i due hanno provato a non farsi riconoscere, indossando occhiali e cappellino, ma non ci sono riusciti.

Nella capitale spagnola si sono concessi lunghe passeggiate, si sono scattati foto, ma alla luce del sole nessun bacio. Forse sono solo amici? Al momento non è dato saperlo. Carlo Beretta è il rampollo di una ricca famiglia proprietaria di una delle aziende più antiche al mondo, risale al 1526, ed è molto riservato.