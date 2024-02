Melissa Satta, il duro sfogo social: "Mi hanno definito sex addicted. Basta violenza". E annuncia querele

Melissa Satta ha perso la pazienza contro alcuni giornali che, parlando della fine della sua relazione con Matteo Berrettini, l'hanno definita "sex addicted". Ha così annunciato querele contro i responsabili. "Sono decisa ad andare fino in fondo. Credo che questa non sia una battaglia personale ma una conquista di civiltà", ha scritto la modella in un lungo sfogo social firmato insieme al suo avvocato Marcello D'Onofrio: "Basta a qualsiasi tipo di violenza".

"Ed eccomi qua, ancora una volta costretta ad assumere la mia autodifesa dinnanzi al tribunale dell’inquisizione mediatica, senza aver commesso nessun 'crimine', né alcun comportamento connotato da riprovevolezza morale", ha esordito Melissa Satta nella lettera pubblicata sui social. Alcune testate, principalmente straniere, l'hanno definita, appunto, "sex addiccted" (ovvero "dipendente dal sesso") parlando della fine della sua relazione con Matteo Berrettini: "Una definizione che mi lacera profondamente", ha proseguito l'ex velina annunciando l'intenzione di ricorrere a vie legali, in questa occasione come nelle eventuali future, contro chiunque si permetta di usare tale definizioni "senza minimamente curarsi delle sofferenze causatemi come madre, prima che come donna e come persona".

In alcune storie Instagram Satta ha poi proseguito facendo riferimento alla relazione con l'ex compagno conclusa da poco: "Per un anno ho preso secchiate di m...a per la mia relazione appena conclusa" ha proseguito: "È stato un anno pesantissimo, difficilissimo", ha detto la showgirl con riferimento alle ripetute accuse di essere stata una "distrazione" per il suo ex compagno e di avergli rovinato la carriera. "Adesso che è giunta al termine ancora una volta devo subire queste cose. E io lo trovo inaccettabile. Ora prenderò provvedimenti seri con i miei avvocati".

Melissa Satta ha poi spiegato la decisione di ricorrere a vie legali per tutelare sé stessa ma soprattutto suo figlio, Maddox, nato 10 anni fa dalla lunga relazione con Kevin Prince Boateng: "Essendo un personaggio pubblico ho sempre accettato il gossip, ho sempre accettato i paparazzi, ho sempre accettato gli articoli purché siano fatti con un buon senso, siano veritieri, riportino dichiarazioni veramente fatte", ha aggiunto.

"Non voglio strumentalizzare il sessismo... né voglio cedere alla facile tentazione di richiamare fatti di cronaca... ma credo che sia tempo che la stampa si assuma le proprie responsabilità e svolga il ruolo dell'informazione secondo i consueti canoni di verità e correttezza", ha proseguito. Nelle storie social ha poi allegato i titoli del tabloid inglese "Daily Mail" e del "New York Post" da cui è stata definita "dipendente dal sesso". "Termini assolutamente inaccettabili e gravissimi, con dichiarazioni inesistenti frutto di un'invenzione di altri". Ora è tutto in mano all'avvocato: "Lo faccio per me, per mio figlio, per la mia famiglia, per tutte le persone che mi vogliono bene e per tutte le donne che devono subire delle situazioni assurde che vengono accusate e vengono fatte sentire come sono stata fatta sentire io in tutto questo anno".