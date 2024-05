"Una come me spaventa gli uomini, li capisco": Melissa Satta si racconta a Diletta Leotta

A distanza di qualche ora dalla pubblicazione delle foto del settimanale Chi che mostrano Melissa Satta tra le braccia di Carlo Beretta, ecco arrivare l'anticipazione dell'intervista rilasciata a Diletta Leotta per il podcast Mamma Dilettante dove la modella afferma di essere single. "Per adesso sono single, fammi respirare. Io sto anche molto bene da sola eh!" ha detto con ironia Satta alla conduttrice parlando della sua vita privata, negli ultimi mesi segnata dalla burrascosa fine della relazione con Matteo Berrettini. Non è chiaro a quando risalga la registrazione della puntata che sarà integralmente disponibile domani, giovedì 30 maggio, su Youtube, ma curiosa appare la coincidenza delle immagini di lei con l'uomo che pare essere il suo nuovo fidanzato (lei lo avrebbe anche presentato in famiglia, racconta il settimanale) diffuse nell'ultimo numero e le dichiarazioni totalmente diverse rilasciate poco dopo su Instagram.

Le dichiarazioni di Melissa Satta a Diletta Leotta

Nella clip di lancio dell'intervista Melissa Satta parla anche della sua intenzione di avere un altro figlio dopo Maddox, nato dieci anni fa dalla storia con l'ex marito Kevin-Prince Boateng. "Mi piacerebbe avere un altro figlio, ma vediamo perché il tempo passa e Maddox ha già 10 anni... Sarebbe un fratello maggiore perfetto, mio fratello ha 11 anni in più di me e si può fare". È arrivata poi l'osservazione di Diletta Leotta: "Anche io ho un fratello maggiore di 14 anni e funziona benissimo. Devi solo trovare la fortuna di trovare la materia prima! La fortuna di trovare qualcuno giusto".

"Non è facile ai giorni d'oggi perché abbiamo tutti vite complicate", ha allora proseguito Satta riflettendo sulla difficoltà di incontrare una persona: "Soprattutto quando noi donne siamo così così indipendenti sul lavoro... Spaventa molto secondo me. Tutti dicono 'chi è che non vorrebbe mai stare con Melissa Satta?' Nessuno! Ma io li capisco! Perché stiamo sempre con persone esposte? Perché un ragazzo normale non capisce il nostro mondo ed è giusto così. Non è facile essere sempre sui giornali ed essere giudicato, criticato... Non piace a tutti e quindi è difficile poter stare con un ragazzo che fa un lavoro normale ". Poi, appunto, la risposta alla domanda schietta di Diletta Leotta: "Per adesso sono single, fammi respirare. Io sto anche molto bene da sola eh!".