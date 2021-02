Melissa Satta e Stefano De Martino, voci di flirt

Dalla fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, a Stefano De Martino sono stati affibbiati i più mirabilanti flirt, tutti puntualmente smentiti oppure lasciati cadere nell'oblio senza nemmeno lo sforzo di un "no comment". Da giorni, però, ci sono rumors più insistenti del solito su dei presunti incontri galanti tra il conduttore e una famosa showgirl, anche lei da poco tornata single.

Melissa Satta, che qualche giorno fa era a Napoli proprio ospite di 'Stasera tutto è possibile' - programma che conduce De Martino su Rai Due - si sarebbe fatta stregare dal padrone di casa. Voci iniziate a serpeggiare dai corridoi degli studi televisivi e riprese dall'informatissimo Alberto Dandolo nella sua rubrica sul settimanale 'Oggi', anche lui curioso di sapere chi le abbia messe in giro e soprattutto se tra i due ci sia più di un'amicizia.

Melissa Satta e Stefano De Martino da poco single

Melissa Satta e Stefano De Martino sono di nuovo single da meno di un anno (indizio che potrebbe confermare le voci). Entrambi si sono lasciati alle spalle un matrimonio importante - con Kevin Boateng e Belen Rodriguez - e tutti e due hanno un figlio. "La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme - ha rivelato la scorsa settimana a Verissimo l'ex velina - È stato un rapporto d'amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada. Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci legherà per sempre nostro figlio Maddox". Stefano De Martino, invece, non ha ancora commentato la nuova gravidanza dell'ex moglie - che tra pochi mesi regalerà un fratellino, o una sorellina, al loro Santiago - però ha parlato del suo ideale di donna: "Deve essere sicuramente tradizionale. Le cose che legano una coppia è la condivisione degli ideali. La passione, le altre caratteristiche, sono volubili rispetto al tempo. Invece la condivisione degli ideali è quello che più ci tiene legati nel tempo. Essendo io tradizionale, quindi, preferirei una donna estremamente tradizionale".