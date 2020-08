L'ex diavolita Melita in bikini per body positive: "Addominali coperti con pasta al sugo"

Continua la scia di influencer che si accodano al body positive, il movimento per combattere i canoni estetici non inclusivi. Dopo Aurora Ramazzotti, che ha mostrato il suo volto segnato dall'acne, adesso è il turno di Melita Toniolo, pronta a sfoggiare la sua prova costume: "Ciao haters, questa foto è solo per voi: volevo farvi sfogare ancora un pò e avvisarvi che per agosto ho coperto gli addominali con la pasta al sugo, la coca cola e qualche moscow mule. A settembre si vedrà".

Melita si immortala con indosso un romantico due pezzi color pesca, seduta sul divano di casa. Quasi 40mila i like collezionati dallo scatto, tra cui tanti commenti da parte di donne comuni ma anche di personaggi di spettacolo come la comica Barbara Foria, le showgirl Samantha De Grenet e Mariana Rodriguez e il cantautore Omar Pedrini.

Ma di che cosa si occupa oggi Melita? Diventata famosa dopo la partecipazione al Grande Fratello nel 2007, la showgirl soprannominata Diavolita è oggi una influencer da un milione di follower. Ma è soprattutto mamma di Daniel, il primo figlio nato nel 2017 dal compagno Andrea Viganò, comico, conosciuto negli studi di Colorado, show di Italia Uno.