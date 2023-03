Melita Toniolo parla della fine della relazione con il compagno Andrea Viganò

Dopo otto anni e un figlio insieme, Daniel, che oggi ha quasi sei anni, Melita Toniolo e lo storico compagno Andrea Viganò - conosciuto anche con il nome d'arte di Pistillo - hanno deciso di lasciarsi. Nessun riferimento ai motivi che hanno indotto alla separazione: al settimanale Diva e Donna la modella ex concorrente del Grande Fratello si è limitata a precisare che entrambi, come genitori di un bambino, cercano di andare d'accordo per il suo benessere, affrontando poi il tema del lato professionale che da qualche tempo la trova lontana dal piccolo schermo.

Salvo qualche piccola ospitata a Detto Fatto, l'ultimo ruolo stabile risale al 2020, quando Toniolo ha fatto parte dei cento giurati di All together now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker e in onda su Canale 5. "Mi piacerebbe tornare in tv ma essendo cambiato un po' tutto faccio fatica a trovare il posto, ma mai dire mai", ha detto la 36enne trevigiana che dopo la popolarità raggiunta al Grande Fratello nel 2007 si è reinventata come influencer e conduttrice di eventi dal vivo. "Il lavoro che amo da sempre sono i live, gli eventi che conduco. Lì davvero riesco a essere me stessa e per me è un grande traguardo" ha aggiunto: "Il mio sogno è lavorare in radio, magari con qualche programma comico. Credo di aver fatto una bella palestra in questo ambito e mi pare che sia nelle mie corde. Incrocio le dita, sto facendo alcuni provini". Al di là del lavoro, Melita Toniolo si sente comunque molto appagata dal suo essere madre di Daniel con cui vive a Milano senza abbandonare il pensiero che un domani potrebbe far ritorno nella sua amata Treviso.