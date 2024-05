Giorgia Meloni, sua figlia le scrive questo messaggio: la reazione è commovente

L'amore tra una madre e una figlia non ha colori politici. L'ultimo post di Giorgia Meloni va oltre ogni polemica o ideologia e regala un ritratto intimo della premier.

Mamma di Ginevra, 7 anni - nata dalla relazione con Andrea Giambruno - la presidente del Consiglio nel suo ufficio ha un angolo della scrivania riservato proprio a lei, come si può vedere dalla foto pubblicata su Instagram: due portamatite pieni di pennarelli e penne con pupazzi. Il rosa lo ha usato per lasciare un messaggio dolcissimo, scritto su un foglietto: "Mamma ti amo". Ginevra ha disegnato anche un cuore e un volto sorridente che hanno sciolto la premier.

"La mia forza e il mio sostegno. Sempre" scrive Giorgia Meloni nel post, commossa per il gesto della figlia. Ovviamente non manca chi è in grado di criticare anche un siparietto così umano e pieno di tenerezza, ma i sostenitori vanno per la maggiore e si fanno sentire: "Quando una mamma posta la foto di un bigliettino lasciato da sua figlia con una dichiarazione d'amore, nessuno è tenuto a contestare in termini politici. Sappiate distinguere quello che è il lavoro da quello che è la famiglia".