Meloni-Giambruno, il retroscena: "Anche se separati trovano modo di incontrarsi". E gli amici aggiungono dettagli

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno vicini nonostante la separazione? L'interrogativo serpeggia in modo sempre più insistente in queste ore, supportato dalle foto che hanno raccontato della presenza del giornalista al compleanno della premier organizzato in casa della sorella Arianna. Che i due abbiano mantenuto i rapporti per il benessere della figlia Ginevra è noto, ma adesso nuove indiscrezioni insinuano la possibilità di un ritorno insieme nei prossimi mesi.

"C'è chi sostiene che, nonostante la separazione dello scorso ottobre, la premier e il giornalista continuino a essere molto legati anche oggi" si legge nella rubrica di Alberto Dandolo pubblicata sul settimanale Oggi: "Addirittura, che trovino il modo di incontrarsi più o meno regolarmente dalle parti della periferia monzese, dove Giambruno ha casa, lontani dall'attenzione generale". Inoltre: "Persone vicine alla coppia non escludono che, magari nei prossimi mesi, possa esserci una ricomposizione ufficiale" si legge ancora.

Meloni-Giambruno, i rapporti oggi

Come si diceva, i rapporti tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno non si sono mai interrotti del tutto dopo la clamorosa separazione annunciata lo scorso ottobre. L'obiettivo di entrambi è stato sempre quello di salvaguardare la serenità della figlia Ginevra, motivo per cui anche il Natale lo avrebbero trascorso insieme a Milano, a casa dei genitori di lui, soggiornando in hotel e rientrando a Roma il 25 pomeriggio con la bambina. Oggi i contatti tra Meloni e Giambruno sembrano essersi intensificati: il giornalista, infatti, è stato avvisato a Palazzo Chigi prima di Natale, si è presentato a sorpresa ad Atreju, si è trasferito in un appartamento vicino alla ex compagna e alla bambina a Roma sud e adesso avrebbe festeggiato con lei il suo 47esimo compleanno.