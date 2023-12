Meloni e Giambruno, il retroscena sul Natale con la figlia e gli ex suoceri

Primo Natale da separati per Giorgia Meloni e Andrea Giambruno che però, stando alle ultime indiscrezioni trapelate in queste ore, avrebbero comunque trascorso insieme la festività del 25 dicembre per il bene della figlia Ginevra. A riportare il retroscena è La Repubblica che, rilanciando il nuovo annullamento della tradizionale conferenza stampa di fine anno della premier per un problema di "otoliti", racconta che Giorgia Meloni ha passato il Natale a Milano a casa dei genitori dell'ex compagno, soggiornando in hotel e rientrando a Roma il 25 pomeriggio con la bambina.

Oggi i contatti tra Meloni e Giambruno sembrano essersi intensificati: il giornalista, infatti, è stato avvisato a Palazzo Chigi prima di Natale, si è presentato a sorpresa ad Atreju e si è trasferito in un appartamento vicino alla ex compagna e alla bambina a Roma sud. E proprio per la serenità della piccola Ginevra, teneramente abbracciata dalla premier nella foto pubblicata il giorno di Natale, i due sono andati alla sua recita scolastica, "seduti distanti", si legge ancora, "Giambruno qualche fila dietro. Come sull'aereo di rientro per Roma da Milano dopo il Natale insieme".

Dopo l'annuncio con cui Giorgia Meloni ha ufficializzato la fine della sua relazione con il compagno, né lei né Giambruno hanno più commentato la loro vita privata, per quanto attenzionatissima dai fotografi che hanno mostrato ora il giornalista ora la premier in qualche momento delle rispettive quotidianità da single, lontani l'uno dall'altra. Tuttavia, stando alle ultime, l'occasione del Natale, insieme all'amore incondizionato di entrambi per la loro Ginevra, avrebbe accorciato una distanza ora di nuovo stabilita.