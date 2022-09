Giorgia Meloni in palestra dopo la vittoria, il video-messaggio con il personal trainer

Dopo una notte scandita dalle notizie che confermavano la sua vittoria alle elezioni politiche e una mattinata segnata dall'emozione per il trionfo del suo partito, Giorgia Meloni si è concessa un po' di tempo in palestra per scaricare la tensione accumulata nelle ultime settimane.

A condividere sui social l'inizio della sessione di fitness è stato il personal trainer Fabrizio Iacorossi, titolare della palestra romana XCross Roma Training: "Oggi è lunedì e noi ci alleniamo e ci sfoghiamo un pochino, abbassiamo un po’ la tensione" dice nel video, affiancato dalla futura premier che appare serena e sorridente alle sue spalle: "Ci prepariamo per tante cose..." aggiunge Meloni prima di mandare un bacio ai follower.

(Di seguito il video tratto dalla pagina Instagram xcrossroma_training)

Giorgia Meloni, il messaggio ricevuto dalla figlia dopo la vittoria

Anche nelle ore subito successive alla certezza della sua vittoria politica, i social sono stati il veicolo con cui cui la leader di Fratelli d'Italia ha tenuto un filo diretto con gli utenti. I ringraziamenti ai suoi sostenitori per il risultato raggiunto, ma anche un aspetto decisamente più privato della sua vita è stato condiviso su Instagram all'indomani del 25 settembre, con la foto del messaggio scritto dalla figlia Ginevra per festeggiare il traguardo. "Cara Mammina, sono tanto felice che hai vinto. Ti amo tanto" si legge sul foglio di carta pubblicato dalla leader di Fratelli d'Italia che ha posto solo un cuore accanto alla foto del biglietto scritto a mano dalla bambina, nata dall'amore per il compagno Andrea Giambruno nel 2016.