Vince Meloni, l'affondo di Sabrina Ferilli: "Il treno viaggia in orario, nuova era"

Dalla notte scorsa i social pullulano di hashtag che riuniscono commenti, battute e riflessioni per la vittoria delle elezioni di Giorgia Meloni. E anche quando manca un riferimento preciso, i riferimenti all'esito delle consultazioni è evidente dalle osservazioni degli utenti che, nel bene o nel male, si riferiscono alla leader alla guida di Fratelli d'Italia, risultato il primo partito con oltre il 26 per cento dei voti.

Tra loro non manca Sabrina Ferilli che ha affidato ad una foto postata tra le sue storie Instagram una sottile ma evidente battuta riferita alle posizioni politiche di Meloni, da più parti considerata ferma sostenitrice delle posizioni fasciste. E allora: "Il treno viaggia in orario" si legge nel monitor fotografato dall'attrice di prima mattina, avviso a cui ha aggiunto il commento "Nuova era" che rievoca una delle credenze dell'epoca fascista più popolari, ovvero quella che, appunto, parlava di treni in orario durante il regime di Mussolini. Nessun riferimento diretto alla vittoria di Giorgia Meloni, ma il rimando è chiaro per gli utenti che numerosi stanno commentando il velato affondo alla presidente del Consiglio in pectore.

Il sostegno di Alessandro Gassman

Se Sabrina Ferilli è stata più velata, decisamente diretto nell'esprimere la propria opinione è stato Alessandro Gassmann, tra i pochi 'famosi' a commentare sportivamente il risultato delle elezioni nettamente a favore del centrodestra con Fratelli d'Italia che si impone primo partito d'Italia. L'attore ha puntato l'attenzione sulla maggioranza degli italiani che evidentemente l'ha votata: "La democrazia è così. Buon lavoro a chi ora dovrà guidare il paese in un momento così drammatico" ha scritto su Twitter, tenendosi ben distante da qualsiasi eventuale polemica sollevata, però, dai follower.