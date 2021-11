Memo Remigi e l'amore con Barbara d’Urso: "Io il suo mentore, l’ho salvata da certi ambienti"

Memo Remigi si è raccontato in una lunga intervista che ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera, ma anche quelli più intensi della sua vita privata. Al Corriere della Sera il cantante e conduttore che oggi, a 83 anni, ha deciso di cimentarsi come concorrente di Ballando con le stelle, ha ricordato l’amore per la moglie Lucia, scomparsa a gennaio scorso, ma anche la storia con Barbara d’Urso a cui è stato legato per quattro anni.

“Era appena arrivata a Milano, ingenua, inesperta della vita, sono stato il suo mentore, le ho insegnato un po’ di cosine, l’ho protetta da certi ambienti, anzi l’ho salvata. Avevo 39 anni, lei 19” ha ricordato Remigi che per lei lasciò la consorte che lo cacciò di casa.“E ha fatto bene, ha capito che non era una storia da una notte e via...” ha detto ricordando quel momento: “Io e Barbara abitavamo in un monolocale vicino a piazza Napoli, la portavo con me nelle tv private, le spiegavo come muoversi, come parlare, molti miei colleghi cercavano di aiutarla, sapendo che era la mia ragazza. Pippo Baudo la prese a Domenica In”.

La relazione tra il cantante e la donna che sarebbe diventata una delle conduttrici più popolari della tv attuale durò quattro anni: “Finì quando lei mi disse che voleva un marito e dei bambini, io avevo già dato, era giusto lasciarla libera. E tornai da mia moglie”.

La storia d’amore con la moglie Lucia

Il matrimonio tra Memo Remigi e Lucia Russo è durato 55 anni, dal 1966 al 2021, con qualche intermezzo e un divorzio. “Però poi ci siamo risposati, con nostro figlio Stefano come testimone. Ci siamo amati moltissimo, per me è stata fidanzata, sposa, amante e mamma, tutto” ha detto il cantante ricordando il loro primo incontro. “Eravamo a un torneo di golf a Sanremo — ero piuttosto gagliardo sul green — e il mio amico mi disse che aveva invitato una ragazza bellissima appena conosciuta. Dai, stasera andiamo a prenderla in stazione. Comprai un mazzo di fiori e appena la vidi cominciai subito a fare il tacchino. A fine serata avevo già in tasca il suo numero di telefono, il primo appuntamento fu a Milano, in Galleria, tra migliaia di persone. Innamorati a Milano parlava di noi”.

Lucia Russo è scomparsa meno di un anno fa. L’ultima cosa che gli ha detto? “Non a me, a mio figlio: prenditi cura di papà”.