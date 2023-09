Memo Remigi spara a zero su Barbara D'Urso: "Con lei Pomeriggio 5 solo uno starnazzare di galline"

Memo Remigi all'improvviso si schiera contro la tv di Barbara D'Urso. In un'intervista al settimanale Mio Remigi è tornato a parlare della conduttrice, con la quale ha avuto una breve relazione quando lei aveva 19 anni e lui il doppio della sua età, e anche di Jessica Morlacchi affermando che tra i due oggi ci siano dei rapporti distesi e ribadendo che "quel gesto" (ovvero toccarle il sedere) "era un gioco innocente compiuto con una persona consapevole, lei non ha fatto scenate né denunce".

Per Barbara D'Urso e il suo Pomeriggio 5 ha usato parole fortissime: "Non era una trasmissione di grande cultura e insegnamento" e poi "è vero che la tv non deve essere maestra, ma almeno di buon gusto e in quel programma ce n’era poco". E poi, non contento, ha aggiunto: "Era solo uno starnazzare di galline che fanno a gara a chi grida di più". Quindi secondo lui Myrta Merlino, che da domani 4 settembre prenderà in mano le redini del programma, "farà una trasmissione meno trash di Barbara, e lo dico con tutto l’affetto e il rispetto per la sua professione".

D'Urso sui social ha voluto augurare un in bocca al lupo alla sua sostituta, ma ha anche voluto ricordare che Pomeriggio 5 è nato con lei, è un suo gioiellino, e togliendosi qualche sassolino dalla scarpa, ha voluto sottolineare come gli ultimi anni siano stati difficili tra tagli al budget e cambi di orario, ma "nonostante questo ho garantito, insieme alla meravigliosa squadra che mi ha accompagnata fino al 2 giugno, un ascolto molto alto (media stagionale 16%, con punte al di sopra del 20%) ed eravamo pronti per ricominciare con la nuova stagione, come mi era stato fortemente richiesto".