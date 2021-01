Memo Remigi, è morta la moglie Lucia. Il commovente addio: “Ha raggiunto un magnifico posto”

Un grave lutto ha colpito Memo Remigi: Lucia Russo, moglie del cantante e paroliere, è morta martedì 12 gennaio a 81 anni. A dare l’annuncio sui social qualche ora fa è stato il cantate, lasciando intendere che l’adorata consorte era malata da tempo.

“Ringrazio tutti per l’affettuosa partecipazione al mio dolore”, si legge su Facebook a corredo di una foto che mostra insieme Memo Remigi e la moglie Lucia: “Non è stata una dipartita improvvisa ma sofferta già da tempo. Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare!”.

Morta la moglie di Memo Remigi: "Il mio valore aggiunto"

Memo Remigi e la moglie Lucia Russo erano sposati dal 1966 e da Milano si erano trasferiti nel 2005 a Varese. Di recente il cantante aveva parlato di lei durante il programma di Pierluigi Diaco ‘Io e te’: “Ho avuto al mio fianco una donna molto forte e questo per me è stato un valore aggiunto”, aveva raccontato l'autore di "Innamorati a Milano" riferendosi alla donna della sua vita, musa ispiratrice della celebre canzone – “quando ci siamo conosciuti la prima cosa che mi ha detto è stata, cosa vuoi fare da grande". Dalla relazione tra il cantante, ospite fisso del programma di La7 "Propaganda live", e la moglie è nato il figlio Stefano (ex marito dell'attrice Francesca Cavallin) che l'ha reso nonno di 4 nipoti.