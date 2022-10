Memo Remigi a La Zanzara: "Io sono un ragazzino che gioca con le chiappe delle signore"

Memo Remigi è tornato a parlare della "pacca" sul sedere di Jessica Morlacchi. Nuove dichiarazioni dopo quelle rilasciate in un'intervista e che ribadiscono la sua posizione e aggiungono anche altri particolari. Il cantante è stato intervistato da Giuseppe Cruciani e David Parenzo durante il programma radiofonico La Zanzara di Radio Rai 24. Remigi ha fatto anche un appello a Morlacchi chiedendole di prendere in mano la situazione e affermare che il suo era solo un gesto goliardico, Jessica però ha già replicato a quanto successo e a queste affermazioni di Remigi.

"Se è stata una porcata nei miei confronti? Lo possiamo dire anche perché sono stati cinque giorni senza darmi nessuna notizia, neanche una telefonata, e l’hanno detto in diretta. Questa è una cosa molto grave. Una cosa abbastanza ingiusta senza nemmeno approfondire la cosa" con queste parole Remigi commenta le modalità con cui ha saputo di aver ricevuto al comunicazione di essere stato cacciato da Oggi è un altro giorno e dalla Rai.

"Perché è successo tutto questo? Perché hanno pubblicato questo video dove questi hanno notato questa mano che scivolava dietro – spiega il cantante, ammettendo l'ovvio – la solita pacchettina sul culo, come dire 'facciamo un segno di portafortuna alla trasmissione' che avevamo fatto anche altre volte. Un conto è palpare, un conto è dare il buffettino di portafortuna come si fa a volte in teatro. Era già successo, ma non in trasmissione, prima, fuori, durante le prove, in altre circostanze. C’è un rapporto di cordiale amicizia, simpatia e goliardia tra di noi".

L'appello di Memo Remigi a Morlacchi: "Intervieni, mi stanno massacrando"

"Lei è rimasta turbata, come se fosse stata molestata?" chiede Cruciani, e Remigi spiega che le vorrebbe parlarle ma che non gli è possibile. "Credo che quella non sia una circostanza in cui ho molestato una ragazza - analizza Memo - Non riesco a contattarla e non capisco perché. Forse perché c’è rimasta male dal troppo pesante provvedimento che hanno preso. Cerco di contattarla perché dico 'Mi stanno massacrando sui social, ti prego intervieni anche tu di’ che abbiamo sempre giocato, scherzato, messo sulla goliardia i nostri rapporti di lavoro, per renderli anche più piacevoli, scrivi qualcosa in modo di dire che non sono un vecchio libidinoso che ha bisogno di toccarti il cu*o'".

Ma Cruciani insiste e torna al momento in cui c'è stata "la pacchetta sul sedere, lei che cosa ha detto? Che cosa ha fatto?". E il cantante risponde: "Ma niente, ha spostato la mano... sì va bè, io non è che l'avessi messa sulla chiappa e palapato, dai". Da sottolinare come Remigi in questa intervista non abbia mai parlato di "voler sistemare il microfono" di Morlacchi, come aveva invece spiegato nell'intervista a FanPage.

Parenzo interviene e spiega che anche lui ha lavorato con molte donne ma che "mai, mai, mai prima di una trasmissione o durante mi è venuto di mettere una mano sul sedere". A questo punto Remigi spiega il perché dà queste "pacchette", perché lui è un giocherellone: "Eh ma perché te non sei un giocherellone, io sono arrivato a 83 anni e sono rimasto un ragazzino che gioca con le chiappe delle signore". E poi rivolgendosi a Parenzo, che continuava a sottolineare come non sia normale mettere una mano sul sedere delle colleghe, lo esorta ad essere onesto: "David non facciamo i bigotti che succede di peggio in televisione".

"Ho violentato Jessica Morlacchi? Prenderò due anni di galera? Mi denuncerà?" chiede Memo a David che sottolinea come "un uomo che mette la mano sul sedere di una donna è un porco". "È successo quel fatto, fatto in un momento sbagliato, ma io non l'ho mai fatto prima" aggiunge il musicista.

"Io sto cercando Jessica affinché faccia questa affermazione (ovvero specificare che fosse tutto un gesto goliardico, ndr). Non è giusto che mi si accusi di questa cosa sui social e in diretta, io posso dire di essere un vecchio, ma non un porco. Tutti gli amici mi stanno telefonando chiedendomi cosa sia successo, 'per questa stronzata qui stanno montando una cosa al di fuori della normalità'. Dai su, non esageriamo ragazzi" aggiunge ancora Remigi. La telefonata si conclude con un saluto a Serena Bortone: "A Serena voglio dire che le voglio bene e che è una bravissima professionista".

Le scuse su Facebook di Memo Remigi

Su Facebook poi Remigi condivide un comunicato in cui esprime le sue scuse a Morlacchi, Bortone e anche al pubblico.

"In relazione a quanto comunicato dalla conduttrice Serena Bortone nella puntata odierna di “Oggi è un altro giorno” ritengo necessario rispondere quanto segue", inizia così il post pubblicato sul social.

"Prima di ogni altra cosa mi scuso se ho offeso la sensibilità di Jessica Morlacchi e di tutti i telespettatori e telespettatrici.

Altresì mi scuso con Serena Bortone e tutta la squadra della trasmissione “Oggi è un altro giorno” che mi ha visto protagonista di questo evento increscioso. Ho lavorato in RAI per gran parte della mia carriera e conosco bene l'animus e i valori di questa grande Azienda".

Remigi però vuole specificare che nel suo gesto è sbagliato leggerci mancanza di rispetto, perché il suo era un "gesto innocente e scherzoso nei confronti di una stimata collega di lavoro" che però, lo ammette, è "sicuramente mal riuscito rispetto ai suoi intenti".

"La mia storia, nota a tanti, racconta del rispetto che ho sempre avuto per il genere femminile per il quale ho scritto la maggior parte delle mie canzoni - specifica - Mai avrei compiuto un gesto che, ripeto, aveva un intento esclusivamente ludico e che non avrei mai pensato potesse essere equivocato in qualcosa di molto più grave. In tutti questi mesi abbiamo lavorato in un clima sereno, goliardico e spensierato che ci ha permesso di scherzare insieme durante le dirette del programma".

Nella chiusa ribadisce le scuse: "Concludo rinnovando le mie scuse alla cara Jessica Morlacchi e a tutte le donne che si sono sentite offese o turbate da questo mio gesto. Memo Remigi".