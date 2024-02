Marco Mengoni e Mahmood, cresce l'intesa: cosa c'è davvero tra i cantanti

Tra le canzoni e lo spettacolo che hanno segnato l'esordio di Sanremo 2024, a catturare l'attenzione di molti è stata anche l'intesa tra Mahmood e Marco Mengoni percepita sul palco dell'Ariston. La mano del cantante co-conduttore della prima serata del Festival poggiata sulla spalla del collega in gara non è passata inosservata al pubblico che sui social ha reso virale quel gesto indicativo di molta confidenza. A una domanda sulla loro sintonia e sull'ipotesi di un progetto artistico comune lo stesso interprete di Tuta Gold aveva commentato: "Con Marco non ho ancora fatto niente. Ma posso dire... Chissà? Vediamo cosa succede e cosa ci riserverà il futuro". Parole che avevano scatenato i fan dei cantanti su eventuali sorprese e che oggi sono richiamati dagli ultimi rumors.

A tornare su entrambi è il settimanale Oggi che, riportando un'indiscrezione sulla vita privata di Mengoni, fa anche un riferimento all'amicizia che lo lega a Mahmood appunto. Nella rubrica "Forse non tutti sanno che" Alberto Dandolo scrive che per il cantante di Ronciglione questo è un momento d'oro dal punto di vista professionale, tra date del suo tour sold out e una serie di proposte messe sul piatto da mamma Rai tutte ancora da vagliare. Diverso, invece, sarebbe l'aspetto privato: "Mengoni non è ancora riuscito a superare il trauma dovuto alla brusca separazione dalla sua ex fiamma di origini francesi" - si legge nell'articolo - "A stargli vicino è il collega e amico Mahmood. La loro intesa cresce ogni giorno di più e non è escluso che i due possano avviare una collaborazione artistica". Per ora da parte dei diretti interessati non ci sono commenti a riguardo, ma la certezza è che se così fosse davvero, i loro fan non potrebbero che accogliere la notizia con grande entusiasmo.