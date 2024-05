"C'era anche la Gruber": la battuta di un uomo e la replica di "nonno" Enrico Mentana (che fa il pieno di like)

Il post con cui Enrico Mentana ha annunciato la nascita del suo primo nipote (o nipotina, non è stato specificato) ha suscitato le reazioni di migliaia di utenti. Tanti sono stati gli auguri scritti a corredo della foto che ha mostrato la sala parto della clinica milanese Mangiagalli, da parte di follower e di amici noti come Mara Venier, Simona Ventura, Serena Bortone; ma tanti sono stati anche i commenti che con ironia hanno fatto riferimento al recente battibecco del direttore del Tg La7 con la collega Lilli Gruber, risolto dopo 48 ore con "il lieto fine delle baruffe interne a questa rete", come raccontato da lui stesso in diretta.

"Fosse nato alle Otto e Mezzo", ha scritto qualcuno attento all'orologio mostrato in foto; "Il nipote lo ha chiamamto Lillo", ha aggiunto qualcun altro. Ma è stato a chi ha scritto "C'era anche la Gruber" che Mentana ha dato una risposta che in poche ore ha superato i 2mila like: "In sala travaglio però", ha replicato il giornalista con un'ironia evidentemente apprezzata da molti. Il caso del ritardo nel dare la linea, dell'appunto di Gruber sulla "incontinenza è una brutta cosa" e della replica piccatissima del diretto interessato sembra ormai un caso chiuso. Di certo per Mentana, diventato nonno grazie alla figlia Alice (32 anni, nata dalla relazione con Letizia Lorenzini Delmilani), ora tutto passa in secondo piano, come ha scritto lui stesso che si è detto "felice e orgoglioso".