Mentana è diventato nonno: "Qualcosa di importante mi ha reso felice". La foto dalla clinica

Dopo il caos mediatico dovuto al discusso battibecco con Lilli Gruber, per Enrico Mentana arriva una gioia che appiana tutto il resto: la nascita del suo primo nipote. Il direttore del Tg di La7 non fa direttamente riferimento all'evento privato, ma alla luce dell'indiscrezione diffusa tempo fa e della foto a corredo del post social, il riferimento alla maternità di sua figlia Alice sembra evidente. "Stamattina sono rientrato per la prima volta in una sala parto della clinica Mangiagalli, la fabbrica dei milanesi, in cui nacqui tanti anni fa. C'era qualcosa di più importante, che mi ha reso felice e orgoglioso", ha scritto il giornalista a cui stanno arrivando gli auguri dei follower allietati dalla notizia.

L'indiscrezione sull'arrivo di un nipotino risale allo scorso gennaio quando il settimanale Chi ha pubblicato le foto di Mentana in un locale romano per festeggiare i suoi 69 anni con la compagna Francesca Fagnani e i suoi figli: Stefano, 37 anni, nato dalla relazione con Fulvia Di Giulio, Alice, 32 anni, nata dalla relazione con letizia Lorenzini Delmilani, Giulio 17 e Vittoria 16 anni nati dal matrimonio con Michela Rocco di Torrrepadua, da cui si è separato nel 2013. Proprio allora gli è stata comunicata la gravidanza di Alice. Non è noto se si tratti di una femminuccia o di un maschietto, dettaglio che suscitò l'ironia di Fiorello: "Se nasce femmina, consiglierà alla figlia di chiamarla Maratona, perché la gravidanza durerà 26 mesi e lui commenterà. Ciao Enrico, ti vogliamo bene! Viva il nonnetto di La7", il messaggio dello showman per il giornalista che con questo lieto evento avrà già scordato il clamore dei giorni scorsi.