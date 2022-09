Ilary Blasi, il suo avvocato smentisce D'Agostino: "Nessun messaggio erotico"

Roberto D'Agostino a Domenica In ha dichiarato che Francesco Totti avrebbe le prove di quanto raccontato nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Si tratterebbe delle prove dell'appropriazione dei Rolex e dei messaggi che testimoniano i tradimenti e proprio su tali dichiarazioni ecco che arriva la replica degli avvocati di Ilary Blasi.

Una risposta che smentisce categoricamente quando dichiarato da Dago: "I messaggi letti da lui sul cellulare di Ilary sono stati screeshottati. La storia dei Rolex? Lui si è fatto dare dalla banca i video per vedere, lo dico io, sono mie informazioni; dice che è stata messa una cimice e anche lì lui ha le sue prove. Sarà un processo devastante, spero si mettano d'accordo".

I legali di Blasi hanno scritto a Fanpage chiedendo il diritto di replica e che tale venisse pubblicata in quanto "la notizia da voi riportata è falsa: non esistono, né sono mai esistiti, messaggi erotici scambiati dalla mia assistita con soggetti terzi". Una cosa è certa però, il divorzio che doveva essere il meno agguerrito possibile non far soffrire troppo i figli, non si preannuncia così semplice.