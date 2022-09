I messaggi segreti dietro le spille dei reali per rendere omaggio alla regina Elisabetta

La regina Elisabetta, lo sappiamo bene, era solita usare i suoi accessori, dalle borse ai gioielli per inviare dei precisi messaggi. Una consuetudine che sembra essere stata adottata anche dalle donne della famiglia Windsor, che in occasione dei funerali della sovrana, celebrati nell?abbazia di Westiminster hanno sfoggiato delle spille particolari per rendere omaggio a sua maest.

La regina consorte Camilla

La regina consorte, Camilla, ha optato per una sorprendente spilla di diamanti, gocce di zaffiri e cabochon appartenuta alla regina Vittoria. La spilla è una creazione di Fabergé regalata dai nipoti alla regina Vittoria per il suo giubileo di platino. Il gioiello a forma di cuore reca infatti al centro il numero 60 in caratteri slavi. Sembrerebbe che la moglie di Carlo abbia indossato il monile per indicare come Elisabetta II sia stata la monarca più longeva.

La principessa Charlotte

Anche la piccola Charlotte ha presenziato ai funerali della bisnonna insieme al fratello minore George. I figli dei principi del Galles si sono distinti per la compostezza ed il rispetto nel corso della cerimonia. La piccola di casa Cambridge ha fatto parlare di sé anche per il suo outfit. Un cappello a falda larga con fiocco e un cappotto nero con profili in velluto su cui era appuntata una piccola spilla. Il gioiello di diamanti altro non è che un ferro di cavallo. La spilla pare sia un tributo all?amore della regina per i cavalli. Elisabetta cavalcò infatti per la prima volta all?età di tre anni e le fu poi regalato un pony Shetland quando aveva solo quattro anni. La rivista statunitense People ha riferito che la spilla è stata donata alla giovane principessa direttamente dalla bisnonna Lilibet. Del resto come riferì Kate nel 2018 pare che Charlotte abbia eredito dalla sovrana la passione per il mondo dell?equitazione.

Sarah Ferguson

Un?altra spilla interessante è quella sfoggiata da Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea. Sul risvolto del cappotto di Fergie brillava un monile a forma di rondine in brillanti. Si tratta di un motivo d?epoca vittoriana che allude alla sicurezza poiché la leggenda vuole che le rondini erano un simbolo di speranza per i marinai. Quando si vedevano questi volatili significava che la terra era vicina, gli uccelli guidavano così le imbarcazioni verso la terra ferma. Un chiaro tributo da parte di Sarah all?ex suocera che ha avuto un ruolo centrale nella sua vita, come scritto su Instagram dalla donna.