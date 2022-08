Chanel Totti e quel messaggio che sembra per mamma e papà

In questi mesi il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stato al centro dell'attenzione tra gossip e paparazzate. Nessuno degli interessati ha mai fatto alcuna dichiarazione, anche se nelle numerose storie di Blasi in vacanza si possono scorgere numerosi 'non detti', ma ieri qualcosa è cambiato. Chanel Totti la seconda figlia della coppia è molto attiva sui social, in particolare TikTok, ed ecco che proprio sul social cinese ha condiviso un video che potrebbe essere interpretato proprio come una presa di posizione sulla situazione che sta vivendo.

Chanel si trovava in discoteca sul litorale laziale e da lì ha condiviso il video con in sottofondo una canzone e la scritta: "Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone".

Un riferimento, non troppo velato, sui gossip intorno a suo padre e madre di questi ultumi mesi. Al momento Chanel si trova a Sabaudia, dove sta trascorrendo le vacanze con padre e i fratelli.