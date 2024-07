Messner, la lite con i figli per l'eredità: "Mi hanno deluso. Mia moglie è il mio punto di riferimento"

A qualche giorno da un'intervista pubblicata sul sito tedesco Apotheken Umschau dove ha rivelato l'amarezza causata dal comportamento dei suoi figli per questioni di eredità, Reinhold Messner è tornato sulla delicata questione famigliare. "Sto partendo per la Georgia, giovedì sarò al Mestia International Short Mountain Film Festival per parlare dell’alpinismo tradizionale, affinché non muoia. Questo mi interessa, il resto serve solo ad alimentare polemiche sulle quali mi sono già espresso lungamente" ha premesso "il re degli ottomila metri" parlando al Corriere della Sera.

"Il nostro rapporto è teso. Uno dei miei errori più grandi è stato lasciar loro la maggior parte del mio patrimonio prima della mia morte. Non capiscono che è tutto un dono e non apprezzano il valore della mia generosità", ha affermato poi riferendosi ai suoi eredi: Làyla (nata del primo matrimonio con Nena Holguin), Magdalena Maria, Gesar Simon e Anna (la cui madre è invece la seconda moglie dell'alpinista, Sabine Stehle). Dure le parole rilasciate dall'alpinista: "I miei figli mi hanno deluso, io non ho ereditato nulla dai miei genitori e ne sono felice, non c’era altro che rispetto e gratitudine. Eravamo una grande famiglia, molti fratelli e sorelle, e ci siamo presi cura dei nostri genitori anche in età avanzata. Nel momento in cui ho distribuito la mia eredità materiale ai figli e alla moglie, la famiglia si è spezzata. Avevo quasi 75 anni. La domanda su chi avesse ricevuto di più era in primo piano nelle discussioni".

Le nozze con Diane Schumacher

Nel 2021 Messner ha sposato Diane Schumacher conosciuta durante una conferenza a Brunico tre anni prima. Da quel momento il loro legame è nato ed è cresciuto pian piano, diventando un punto fermo nella vita dell'alpinista. "Mi ha chiesto di fare un selfie e abbiamo iniziato a parlare. Il giorno dopo l'ho chiamata e le ho detto che avremmo cenato insieme" ha ricordato: "Le ho detto fin dall’inizio cosa stava facendo, cosa doveva sapere su di me e sulla mia vita. Sono molto fortunato ad avere una donna affascinante al mio fianco in età avanzata. E la seconda grande fortuna è che lei ha imparato quello che io non so, e che siamo complementari. È l'unica che può portare avanti la mia eredità spirituale in futuro, è lei il mio punto di riferimento".

Intanto anche dal punto professionale la vita di Messner si arricchisce di novità. L'ultima è il suo nuovo libro che uscirà il 29 agosto, Gegenwind, una biografia che racconta sia delle grandi sfide affrontate in montagna, sia delle ostilità nella vita privata "delle quali invece avrei potuto fare a meno", ha aggiunto. Nelle ultime settimane Messner sta infine lavorando a un progetto cinematografico sulla spedizione italiana al K2 del 1954. Come festeggerà i suoi 80 anni il prossimo 17 settembre? "Io e Diane ci trasferiremo, solo noi due, in una piccola baita di montagna, a 2000 metri, per festeggiare".