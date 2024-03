Mew: "Amici? Ho avuto problemi alimentari e psicologici", poi le parole su Maria De Filippi

Classe 1999, un carattere ribelle e un talento vocale davvero notevole. Parliamo di Valentina Turchetto, in arte Mew, una delle concorrenti di Amici più amate, talentuose ma anche molto chiacchierate della storia del talent show di Maria De Filippi. Perché? Perché Mew, a solo pochi mesi dall'ingresso nella scuola, nonostante fosse una delle allieve più quotate alla vittoria del talent, ha deciso inaspettatamente di abbandonare la scuola di Amici e di farlo insieme al fidanzato Matthew. Un'uscita improvvisa che ha lasciato tutti a bocca aperta, i suoi compagni di classe ma anche i suoi fan che l'hanno criticata molto per la decisione di lasciare il programma di Canale 5 per quella che in tanti hanno considerato una scelta istintiva, superficiale e "sbagliata".

Ma dietro l'abbandono di Amici da parte di Mew c'era molto più di una scelta fatta per amore o perché fosse incinta, come hanno detto le indiscrezioni del momento. Mew, infatti, come ha rivelato in un video sui social, stava vivendo un momento di forte depressione e ha deciso di uscire dal programma per curarsi e dedicare del tempo alla propria salute mentale. Oggi Mew si è raccontata ai microfoni di Verissimo, nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin dove ha parlato di Amici, di come sta oggi e del suo rapporto con Matthew con cui presto andrà a convivere.

"Sto abbastanza bene, mi sento meglio - ha esordito Mew prima di raccontare quanto accaduto ad Amici -. Da quando sono uscita ho cercato di ritrovarmi un po' e ci sto riuscendo piano piano ma non è stato un periodo facile, è stato tormentato per me e ancora adesso sono alla ricerca di me stessa. Tornare a casa mi è servito tantissimo, sentivo questo bisogno e l'ho fatto".

Poi Mew ha spiegato da dove nascono i suoi problemi di salute mentale che ammette di avere già da tempo: "Io sono già stata male in passato e una volta entrata nella scuola le emozioni erano forti e non pensavo alle cose brutte ma quando mi sono ambientata ho iniziato a essere di nuovo triste anche se il mio percorso era bellissimo. Sentivo che c'era qualcosa che non andava e capivo che stavo andando di nuovo verso qualcosa che mi sarebbe pesato parecchio. Così ho pensato che la cosa giusta fosse mettere in primo piano me. Ho avuto parecchi problemi alimentari che ho anche adesso, non avevo mai fame né voglia di mangiare, sia fisicamente che mentalmente non era la cosa giusta per me continuare. Maria è stata una mamma per me e le voglio troppo bene, è una donna incredibile, mi è sempre stata vicino quando stavo male mi chiamava, ho passato dei bei momenti con lei e sono contenta di peortarmeli per sempre nel cuore".

E su Matthew ammette: "Sono proprio innamorata di lui, mi fa sentire accettata e non è facile perché io sono molto introversa". E poi svela che i due presto andranno a vivere insieme.