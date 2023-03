Mia Ceran di nuovo mamma: è nato il secondo figlio, la dolce dedica

È nato il secondo figlio di Mia Ceran, Lucio. La giornalista e conduttrice ha annunciato la lieta notizia pubblicando su Instagram una foto in cui tiene la piccola mano del suo bambino. Un altro maschietto nato due anni dopo il suo primogenito, Bruno Romeo. La 36enne voce inconfondibile di due podcast The Essential e Grano ha deciso, insieme al compagno Federico Ferrari (manager della Diesel al quale è legato da molti anni), di chiamare il figlio Lucio.

E proprio ad accompagnare il dolcissimo scatto ha scelto i versi di "La sera dei miracoli", la famosa canzone di Lucio Dalla del 1980". "Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde, Si muove la città, Con le piazze e i giardini e la gente nei bar, Galleggia e se ne va, Anche senza corrente camminerà, Ma questa sera vola, Le sue vele sulle case sono mille lenzuola", poi Mia ha aggiunto: "Benarrivato al nostro nuovo Lucio preferito nel mondo". La scelta del nome e

della dedica lasciano intendere che i due neo-genitori bis amino molto il cantautore bolognese morto nel 2012.

Ovviamente non sono mancate le congratulazioni da parte di numerosi volti dello spettacolo e dell'informazione come Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, Francesca Fagnani, Jo Squillo e molti altri.

A inizio febbraio Ceran avava annunciato la decisione di lasciare, con alcune puntate di anticipo, il suo programma su Rai 2 Nei tuoi panni: "Per molti mesi, sulle ali dell’entusiasmo, sono stata convinta che avrei lavorato fino al giorno in cui sarebbero arrivate le contrazioni. L’ospedale dove intendo partorire peraltro è vicinissimo alla Rai - ha scritto sui social -. E invece mi fermo, mi fermo perché a volte va bene dire: non ce la faccio". Dopo circa un mese è nato il piccolo Lucio.