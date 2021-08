Mia Ceran mamma, la prima foto dall'ospedale

Fiocco azzurro per Mia Ceran. Nella giornata di ieri la giornalista e conduttrice di Quelli che il calcio è diventata mamma per la prima volta a 34 anni del piccolo Bruno Romeo, avuto dal compagno Federico Ferrari.

L'annuncio

L'annuncio via social, attraverso un tenero scatto dei piedini del bebè. "Poco meno di 24 ore di vita, 4350 grammi di morbidezza e la sensazione di essere lanciati nello spazio su uno shuttle in un viaggio senza precedenti. Benvenuto tra noi Bruno Romeo", è il messaggio a corredo. Oltre 30mila like e duemila messaggi di felicitazione in calce al post.

Ceran aveva comunicato la sua gravidanza proprio in diretta televisiva, nel corso di una puntata di Quelli che il calcio in uno sketch preparato con i colleghi e co-conduttori Luca e Paolo. Un segreto tenuto nascosto dalla coppia per i primi mesi, come nello stile della proverbiale riservatezza di Mia e Federico.

Chi è Federico Ferrari, compagno di Mia Ceran

Poco o nulla è dato sapere sul conto del neo papà: stando al suo profilo LinkedIn, Federico Ferrari è il Global Event Manager di Diesel Italia. Al settimanale F, Mia Ceran ha detto di lui: "Viviamo insieme e non c’entra col mio mondo ed è un uomo molto solido, molto amorevole". In passato la giornalista, classe 1986, è stata legata sentimentalmente al giornalista Malcom Pagani, vice direttore di Vanity Fair e figlio di Amedeo Pagani e della scrittrice Barbara Alberti.

Comincia così una nuova fase della vita di Mia, finora molto concentrata sul versante professionale: alle spalle un percorso televisivo che l'ha vista protagonista al Tg5, per la CNN come corrispondente italiana, per Matrix e per Studio Aperto, tg di Italia Uno. Poi il passaggio in Rai a L'Aria che tira, Agorà, Uno Mattina Estate e la consacrazione con la conduzione di Quelli che il calcio. Da oggi non solo professionista, ma anche mamma.