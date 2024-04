Micaela Ramazzotti sempre più innamorata del suo nuovo (e noto) fidanzato: le dichiarazioni d'amore sui social

Micaela Ramazzotti è innamorata e a dirlo è proprio lei in un commento sdolcinato sotto a un suo post. L'uomo che le fa battere il cuore si chiama Claudio Pallitto, personal trainer che gestisce una palestra in zona Appia, a Roma. A parlare di lui per la prima volta fu Roberto D'Agostino, sul suo Dagospia, rivelando che dopo la fine del matrimonio con Paolo Virzì l'attrice aveva un nuovo amore.

Su Instagram i due oggi non si nascondono più e sia lei che lui hanno condiviso foto, video in cui si coccolano e sorridono felici. Lui è un volto noto della tv in quanto ha partecipato nel 2011 al reality di Italia 1 "Tamarreide", dedicato appunto al mondo dei 'tamarri'.

Insomma, dopo dieci lunghi anni d’amore, due figli e una rottura burrascosa con Paolo Virzì, Micaela Ramazzotti sembrerebbe proprio aver voltato definitivamente pagina. Ti amo ragazza" le ha scritto lui nel commento e poi Micaela colma d'amore ha replicato: "Anch'io".