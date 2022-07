Micaela Ramazzotti presenta Anna, figlia avuta da Paolo Virzì (e mai vista in pubblico)

Per la prima volta insieme in pubblico Micaela Ramazzotti ed Anna, la figlia avuta dal regista Paolo Virzì. L'occasione è il Giffoni Film Festival, kermesse dedicata ai giovani appassionati di cinema (sì, proprio quella delle polemiche su Orsini, ndr), in corso fino al 30 luglio a Giffoni, in provincia di Salerno. Passione condivisa proprio dalle 13enne che ha deciso così di essere ospite insieme alla mamma, di professione attrice.

Arrivano entrambe in macchina dai vetri oscurati, poi si prestano alle domande del giovane, curioso pubblico accorso. "E' una vera forza della natura", spiega Micaela, che al festival annuncia inoltre il suo primo film da regista intitolato Felicità. E ai giornalisti Anna, animo creativo, svela inoltre di "sentirsi nel cuore di fare la fumettista", un un prossimo futuro. La somiglianza tra madre e figlia è evidente, sebbene le due si differenzino per lo stile: Micaela in abito Dolce e Gabbana, Anna invece in vesti che ricordano quelle della cantante Billie Eilish.

Anna nacque sul set: il parto è in un film

Del resto Anna è nata sul set ed è normale che la vena artistica scorra nel suo dna. L'occasione è infatti ghiotta anche per raccontare il momento del parto, ripreso nel film Il nome del figlio e in cui "io sono riuscita anche a recitare una battuta - 'E' femmina' - nonostante stessi partorendo", confida Micaela. "Anna deciderà autonomamente cosa fare nella vita. Bisogna solo lanciare la freccia il più in alto possibile e fare quello che piace. Se una cosa ti piace davvero, riuscirai a realizzarla", aggiunge.

Quando Micaela e Virzì si lasciarono (per volere di lei)

Due i figli avuti da Micaela, 41 anni, e Paolo Virzì, 58: Jacopo, primogenito nato 2010, ed Anna appunto, classe 2013. Sposi dal 2009, i due si erano separati ufficialmente nel 2018, per poi tornare insieme nel 2020. Sarebbe stata lei a decidere di chiudere. Decisione a cui seguirono mesi vissuti da separati (lui accompagnando nelle sale il suo ultimo film Notti magiche, lei sul set di Un anno in Italia di Francesca Archibugi). Quindi la voglia di tornare insieme, soprattutto per il bene dei figli.