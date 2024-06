Lite Ramazzotti-Virzì. Micaela sempre più vicina al fidanzato: la foto non lascia dubbi

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto abbracciati. Così si mostra l'attrice su Instagram, dopo giorni in cui si parla della lite che ha avuto con il suo ex marito, Paolo Virzì, in un locale a Roma. Una serata che ha avuto un epilogo davvero inaspettato e al quale, purtroppo, hanno partecipato anche i loro due figli, Jacopo e Anna.

Per i due ex non è certamente un momento facile, però Micaela sta cercando di ritrovare la sua serenità e al momento questo sentimento glielo provoca Pallitto. Personal trainer di professione, ha una sua palestra in zona Appia a Roma, è accanto a Micaela dalla scorsa estate. Lui l'ha accompagnata anche a Venezia, nel 2023, dove ha vinto il premio spettatori.

L'immagine di loro insieme non può che essere letta come una risposta o anche un messaggio per Virzì. I due sono uniti, legati e quello che è successo il 17 giugno potrebbe averli legati ancora di più.

Il botta e risposta tra Virzì e Ramazzotti

I due hanno sporto denuncia e hanno anche rilasciato delle dichiarazioni, nessuno dei due è entrato nel merito di quanto successo. "Non ho mai parlato nella mia vita professionale di fatti privati e non voglio cominciare adesso. Desidero solo, in questo doloroso frangente ribadire che Micaela Ramazzotti è stata per me una donna importantissima, la madre di due miei figli e un’attrice di straordinario talento protagonista di film da me molto amati. Confido che troveremo tutti il modo di risolvere questo incidente", aveva dichiarato tramite comunicato del suo avvocato Virzì. E proprio a queste parole Ramazzotti ha risposto con dichiarazioni, che vanno anche a svelare alcune delle possibili cause che hanno portato al loro divorzio, all'Ansa: "Non intendo entrare nel merito di vicende che, sono certa, verranno chiarite dalle Autorità giudiziarie a ciò preposte. Non resto sorpresa dall'affannoso tentativo di Paolo di voler preservare solo la propria immagine pubblica. D'altra parte, ha sempre tenuto più a quella che alla serenità della propria famiglia e dei propri affetti o presunti tali".