Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, matrimonio finito (per la seconda volta)

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono lasciati. Di nuovo. Questa l'indiscrezione diffusa dal settimanale Diva e Donna che sui social annuncia la fine del matrimonio tra l'attrice romana 44enne e il regista livornese, 59 anni. La coppia, insieme dal 2008, già nel 2018 aveva annunciato la fine del matrimonio, ma dopo alcuni mesi la crisi era rientrata ed erano tornati insieme. Ora però ci sarebbe stata una nuova crisi e quindi la rottura, con Virzì che avrebbe lasciato la casa in cui viveva con la sua famiglia per trasferirsi poco distante e restare vicino ai figli, Jacopo e Anna, di 13 e 10 anni.

La prima separazione tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono lasciati nel 2018, con i rispettivi legali che avevano messo in moto le procedure necessarie per definire la separazione dopo qualche mese dalla fine della convivenza. Un anno dopo la crisi era rientrata e marito e moglie si erano mostrati felici anche sui social. Oggi la notizia della decisione che mette ancora una volta la parola fine alla relazione su cui, al momento, i diretti interessati non hanno rilasciato alcun commento.