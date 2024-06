Ramazzotti e Virzì, lite furibonda al ristorante: lei era col nuovo fidanzato. Arrivano i carabinieri

Un tempo erano clienti abituali, l'altra sera invece sono stati i protagonisti di una lite furibonda sotto gli occhi di tutti. Parliamo di Paolo Virzì, 60 anni, e Micaela Ramazzotti, 45, che oggi finiscono al centro dei pettegolezzi per un furioso scontro avvenuto in un elegante ristorante a Roma, nel prestigioso quartiere Aventino.

Gli altri commensali hanno raccontato ai carabinieri di aver visto volare piatti, posate, sedie. Sullo sfondo urla e accuse. C'è chi, ai militari, ha parlato anche di spintoni.

Ormai ufficialmente separati di fatto e alle prese con le pratiche del divorzio, i due si sarebbero urlati contro accuse reciproche. Almeno secondo quanto i commensali hanno raccontato ai militari accorsi sul posto. Sarebbero volati piatti, sedie, posate. Ramazzotti si trovava seduta a un tavolino esterno al locale assieme a uno dei figli di 11 anni, avuto con Virzì, e al nuovo compagno Claudio Pallitto, palestratissimo personal trainer, quando è arrivato a passeggio lì fuori proprio Virzì insieme all'altro figlio 14enne. Da lì una battuta di troppo, poi il caos. C'è, secondo quanto apprende RomaToday, anche contatto fisico, con tentativi vani di dividere i contendenti. Gli altri presenti nel locale si spaventano, si allontanano. Il proprietario, infastidito, prova a chiedere di abbassare la voce, di allontanarsi, ma nulla.

I due artisti hanno discusso per oltre mezz'ora e per separarli si è reso necessario l'intervento dei carabinieri della stazione Aventino e del nucleo radiomobile. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza. L'attrice e il suo nuovo compagno hanno rifiutato il soccorso del 118, mentre Virzì è stato medicato sul posto per alcuni graffi sul braccio.

La storia d'amore tra Virzì e Ramazzotti è terminata all'inizio del 2023, dopo alti e bassi che andavano avanti da anni: i due avevano già riprovato a rimettersi insieme anni fa, dopo una prima rottura nel 2018. Ma sarebbe stato inutile. Erano legati dal 2008, quando si erano conosciuti sul set di "Tutta la vita davanti", tra i film più noti del regista romano, di cui lui è stata protagonista. Poi sono arrivati i due figli, oggi adolescenti. Oggi l'epilogo.

Chi è Claudio Pallitto, nuovo fidanzato di Micaela Ramazzotti

Meno noto al pubblico è Claudio Pallitto, nuovo fidanzato di Micaela Ramazzotti. Da qualche tempo l'attrice si immortala radiosa sui social insieme al personal trainer, un bel ragazzo ultra palestrato e ultra tatuato, decisamente lontano da Paolo Virzì. Pallitto vive a Roma e gestisce una sua palestra sulla via Appia, ma ha provato anche la carriera televisiva: in passato ha partecipato ai programmi Tamarreide, dedicato proprio a uomini e donne che conducono uno stile di vita "tamarro", ovvero "coatto".