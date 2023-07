Micaela Ramazzotti, dopo Paolo Virzì il nuovo amore è un ex concorrente di reality

Micaela Ramazzotti sarebbe di nuovo innamorata, tanto da non nascondersi più sul più esposto palcoscenico del mondo: Instagram. Secondo Dagospia il cuore dell’attrice romana avrebbe trovato una nuova fiamma per cui ardere dopo la difficile chiusura del lungo legame con il regista livornese Paolo Virzì.

Sempre più spesso infatti, l’attrice pubblica sul suo profilo social scatti che la vedono in compagnia di un bel ragazzo ultra palestrato e ultra tatuato, in palestra, suo luogo di lavoro, ma anche al mare, e quindi in situazioni più private. Per ora niente immagini di baci o di effusioni, ma la complicità tra Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto, questo il nome del supposto nuovo amore dell’attrice, appare evidente.

Ma chi è l’uomo che ha riportato il sorriso sul viso di Micaela Ramazzotti? Claudio Pallitto è un personal trainer che gestisce la sua palestra in zona Appia, a Roma. Ma è anche un volto non sconosciuto al pubblico televisivo. Ha infatti partecipato nel 2011 al reality di Italia 1 “Tamarreide”, dedicato appunto al mondo dei ‘tamarri’. Tra i protagonisti c’era anche l’aitante personal trainer, oggi 38enne, che ora si accompagna così frequentemente all’ex moglie di Paolo Virzì.

A raccontare più dettagli della presunta relazione è sempre il sito di Roberto D’Agostino che spiega che, tra l’ex protagonista di Tamarreide e l’attrice, le cose sarebbero già talmente avanti da spingere lui a piantare la compagna per dedicarsi alla nuova relazione. Se son rose fioriranno quindi sul lato sentimentale, ma c’è anche il campo professionale che lega Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto, che coltiva da tempo il sogno del cinema e può vantare nel suo curriculum una particina in Siccità, film diretto proprio da Paolo Virzì, mentre sarebbe sicura la sua partecipazione al titolo che vedrà l’attrice all’esordio alla regia: Felicità.

Insomma, dopo dieci lunghi anni d’amore, due figli e una rottura burrascosa con Paolo Virzì, sembrerebbe proprio arrivato il momento per Micaela Ramazzotti di voltare definitivamente pagina.