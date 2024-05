Tenere in vita Michael Schumacher costa 7 milioni l'anno, "la moglie ha venduto orologi e residenze"

Sulle condizioni di Michael Schumacher c'è il riserbo più assoluto. Nessuno, a parte la famiglia e pochi amici, sa davvero come sta e soprattutto sono in pochissimi ad avere contatti con l'ex pilota di Formula 1 che 11 anni fa ebbe un terribile incidente sulla neve, durante una discesa fuoripista a Méribel.

Da due anni Schumacher vive in una villa a Maiorca, dove è seguito costantemente dal personale medico con l'aiuto di costose attrezzature. Per acquistare la proprietà - luogo ideale per tenere il campione lontano da curiosi e occhi indiscreti, garantandogli così il massimo della privacy - la moglie Corinna avrebbe venduto una collezione di orologi di lusso, il jet privato e una casa in Norvegia. Ma le spese non finirebbero qui. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da famosi tabloid come Hello Magazine, 7News e Fox Sports, infatti, la moglie di Michael Schumacher starebbe sostenenso costi altissimi per curarlo a casa.

Si parla di 7 milioni di euro l'anno. Una cifra altissima che la famiglia dello sportivo tedesco pare riesca a sostenere grazie alle rendite di investimenti fatti negli anni. Ad oggi, per mantenere in vita Michael Schumacher e assicurargli le migliori cure, i familiari avrebbero speso intorno ai 70 milioni di euro.