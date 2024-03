Chi è Michel Dessì, l'inviato che insegue i Ferragnez: l'età e i genitori ex gieffini

Michel Dessì è l'inviato di Pomeriggio 5 che più volte è riuscito a intercettare Chiara Ferragni e Fedez nel periodo più complesso della loro vita mediatica e privata. È stato lui ad appostarsi sotto casa della coppia quando il caso Balocco era da poco esploso e a fermare il dogsitter del cane di famiglia, lui a fermare Fedez per chiedergli conto della separazione dalla moglie quando la notizia della loro rottura era trapelata; e ancora lui a recapitare al rapper prima e all'imprenditrice poi il cornetto portafortuna da parte di Myrta Merlino in un momento decisamente sfavorevole. Insomma, proprio perché investito del compito si inseguire i personaggi più chiacchierati del momento, Michel Dessì è diventato molto popolare per il pubblico televisivo e non solo.

Ma chi è Michelle Dessì? Calabrese, classe 1990, l'inviato di Pomeriggio 5 proviene da una famiglia che con la tv ha già avuto a che fare. I suoi genitori, infatti, sono Alfio Dessì e Rosa "Rosy" Stagnitti. Entrambi di Taurianova, i due hanno partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello, quella del 2005, entrata nella storia del reality per essere stata la più corta (solo 71 giorni). Allora Alfio e Rosy erano già sposati da 16 anni e del loro figlio Michel parlarono anche in un'intervista doppia alle Iene dove raccontarono di essersi innamorati e fidanzati da giovanissimi, quando lui aveva 17 anni e lei solo 12.

La carriera di Michel Dessì

Per quanto riguarda la carriera di Michel, lui stesso ha raccontato di aver iniziato a nutrire questa passione sin da bambino: "I primi ricordi che ho davanti alla televisione sono quelli di quando guardavo il Maurizio Costanzo Show. Facevo anche tardi per seguirlo, nonostante andassi ancora a scuola" ha detto in un'intervista a Tv Blog: "Poi, quando ho iniziato l'università e mi sono reso conto che Medicina non faceva per me per tutto il dolore che sei costretto a portarti a casa. È stato guardando Antonella Clerici a La Prova del Cuoco che ho capito che avrei voluto fare televisione nella mia vita. Ho fatto un'accademia di comunicazione a Roma e poi mi sono proposto per lavorare a una tv locale calabrese". Nel 2014 ha poi fondato una televisione locale, SUD, per poi approdare a Mediaset nel 2018. Dallo scorso novembre è inviato per Pomeriggio 5 e con la conduttrice Myrta Merlino ha stretto un'ottima sintonia professionale: "Io lavoro benissimo con Myrta e credo che si vede anche in onda il feeling che si è già creato durante i collegamenti", ha confidato. Se ha un sogno nel cassetto per il futuro? "Io non progetto niente. Per il momento faccio questo e mi diverto", ha ammesso.