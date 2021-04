L'ex letterina Michela Coppa è incinta: "Non sono stati mesi facili"

E' al settimo cielo Michela Coppa, da 4 mesi in dolce attesa. L'ex letterina di Passaparola lo ha annunciato soltanto adesso su Instagram, rivelando di aver incontrato alcune difficoltà agli inizi della gravidanza. Per lei e il compagno, l'imprenditore Christian Mila, è il primo figlio e non conoscono ancora il sesso.

Con una dolcissima foto mentre si accarezza il pancino e lo guarda sorridente, la showgirl ha dato la bella notizia ai follower: "Buongiorno ragazzee! Finalmente possiamo dirvi che siamo in due da un po' di mesetti, anche se tante di voi se ne erano già accorte conoscendomi bene. Che emozione indescrivibile ragazze - scrive - soprattutto perché dopo tutte le analisi ora sono tranquilla e posso condividere con voi la mia prima gravidanza! Sono entrata da due settimane nel quarto mese e vi racconterò presto come ho vissuto questi mesi perché non sono stati facili. La vita decide a prescindere da noi e ho imparato ancora di più cosa significa accettare. Grata di vivermi questi momenti indimenticabili e finalmente in vostra compagnia".

Michela Coppa e l'amore con Christian Mila

La storia tra Michela Coppa e Christian Mila, imprenditore nel campo della moda, va avanti dal 2014. Per lui la showgirl parmense, che per anni ha vissuto a Roma, nel 2016 si è trasferita a Milano. Riservatissimi sulla loro vita privata, sui social non compaiono mai insieme, neanche ora che sta arrivando la cicogna. Di lui non si sa molto, solo che è siciliano e, come ha dichiarato tempo fa Michela Coppa in un'intervista , che è "un uomo in cui convivono due anime belle, quella del Sud, tipica di chi sa godersi la vita, e quella del Nord, propria di chi è un gran lavoratore".