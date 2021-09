Michela Coppa è mamma: la foto e il nome (molto originale) della piccola

Michela Coppa è diventata mamma. Con una foto che la ritrae nel letto della Clinica Mangiagalli di Milano dov’è avvenuto il parto, l’influencer ex letterina nonché valletta della Corrida, ha annunciato la nascita della figlia, frutto dell’amore per il compagno, l'imprenditore Christian Mila.

La bimba è nata con qualche giorno di anticipo rispetto al previsto, come la stessa Michela ha raccontato, svelando il nome scelto per lei, Fara Alma, molto originale e apprezzato dai tantissimi follower che in queste ore stanno augurando il meglio alla 38enne di Parma e al neopapà.

"Sei arrivata piccola Fara Alma, anima luminosa! Abbiamo lottato insieme da subito e finalmente ti ho tra le braccia!", si legge a corredo dell’immagine: "Con la tua voglia di vita hai stupito tutti anche me nascendo in anticipo di una settimana! Sono bastate 12 ore dall’inizio della rottura delle acque per guardarti negli occhi! Piena di capelli e di nuova vita! Grazie a tutte per i vostri messaggi! Stiamo bene e totalmente innamorate!".

Michela Coppa e il desiderio di maternità

Per Michela Coppa, 38 anni, si tratta della prima maternità molto desiderata da lei e dal compagno a cui è legata da diversi anni. "Siamo felicissimi della notizia anche se ovviamente la cosa più importante sarà sempre la salute" aveva raccontato nel post con cui annunciava la gravidanza che, nelle prime settimane, non era stata semplice. Oggi tra le braccia stringe la piccola Fara Alma, la sua gioia più grande.