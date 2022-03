Chi è Michela Giraud: età, bio, fidanzato e carriera della comica romana

Michela Giraud è una delle comiche più note del panorama italiano attuale. Scopriamo di più sulla sua storia, dagli esordi fino al successo in televisione e sul web.

Michela Giraud: età, lavoro e carriera

Michela Giraud nasce a Roma il 28 luglio 1987. Si diploma al Liceo Classico Mamiani di Roma – dove è compagna di classe del comico Edoardo Ferrario – per poi iscriversi all’Università La Sapienza di Roma, dove si laurea nel 2010 in Studi storico-artistici e ottiene la specialistica in Storia dell’arte moderna nel 2013. Nel frattempo studia recitazione, e nel 2014 si iscrive all’Accademia nazionale dell’arte drammatica Silvio D’Amico. L’anno successivo è a Colorado ed entra nel cast di CCN – Comedy Central News, dove lavorerà per ben tre edizioni (e, successivamente, condurrà il programma nel 2020).

L’anno successivo debutterà anche al cinema, ne I babysitter con Francesco Mandelli. Parallelamente prosegue la sua carriera teatrale e da stand up comedian, con partecipazioni a Sorci verdi, Quelli che il calcio, Sbandati e tanti altri, nonché quella sul web, con diversi video per Educazione Cinica, un episodio di Vegan Chronicles, e la webserie Involontaria. Nel 2021 Michela partecipa come concorrente alla prima edizione di LOL – Chi ride è fuori, il game show di Prime Video, e inizia a condurre su Real Time C’era una volta… l’amore, dove analizza le crisi di alcune coppie per aiutarle a decidere se lasciare o continuare la relazione.

Nel 2022 conduce con Nicola Savino una puntata de Le Iene, partecipa allo show di Michelle Hunziker Michelle Impossible e inaugura la nuova stagione di C’era una volta… l’amore.

Vita privata, curiosità e il fidanzato Riccardo

Michela Giraud è fidanzata con lo speaker radiofonico Riccardo Cotumaccio, con cui vive a Roma. Da piccola Michela ha studiato danza classica per ben 10 anni: oggi i suoi hobby preferiti sono il nuoto e la vela.