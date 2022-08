Le invia un video del suo pene, Michela Giraud lo svergogna sui social

Tra i lati negativi della popolarità, c'è trovarsi ad avere a che fare con la psiche di chi si sente in diritto di offendere senza alcuna conseguenza, ovvero gli haters dei social network. E quanto accaduto a Michela Giraud, 35 anni, che si è ritrovata di prima mattina un video di un uomo che si masturbava tra i messaggi diretti ricevuti su Instagram. E così, dopo aver incassato la molestia, la comica ha deciso di replicare a modo suo, cioè svergognandolo pubblicamente con la consueta ironia.

"Volevo salutare Leonardo, che questa mattina, ben tre ore fa, mi ha mandato un video di lui che si masturba con la scritta 'e penso a te'", esordisce Michela tra le Instagram Stories, che poi dedica all'uomo una lettera davvero esilarante.



"Inanzitutto, Leonardo, grazie per la lezione di anatomia, è sempre bello imparare cose nuove. Apprezzo anche la dissertazione poetica dell'associazione della canzone. Avresti potuto concentrarti su un aggressivo metal, o su un sensuale raeggeton per come si suol dire 'farmi sentire la presenza', invece tu hai voluto dimostrarmi di avere del contenuto, bravo.

Ma le domande che mi pongo sono due: perché mandare il tuo pene a quella che è ormai una vecchia signora? Ma in generale Leonardo, anche se fossi stata una virgulta giovincella, quale sarebbe stato effettivamente lo scopo dell'offerta? Non posso fornire informazioni andrologiche perché purtroppo non sono un medico, e mia madre ancora ne soffre.

E poi, caro Leonardo, la seconda domanda: cosa ci fai sveglio alle 6 del mattino? La scuola è finita, dovresti andare a divertirti. Non ti contesto il sollazzo fisico in sé, ma l'orario. E' presto, ragazzo mio".